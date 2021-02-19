إيطاليا تسجل 348 وفاة جديدة بفيروس كورونا

_ أعلنت وزارة الصحة الإيطالية تسجيل 348 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا يوم الجمعة مقابل 347 يوم الخميس بينما ارتفع العدد اليومي للإصابات الجديدة إلى 15479 بعد أن كان 13762 يوم الخميس.

وسجلت إيطاليا 95235 حالة وفاة مرتبطة بكوفيد-19 منذ ظهوره في فبراير العام الماضي في ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا وسابع أعلى حصيلة في العالم. وسجلت إيطاليا 2.78 مليون إصابة حتى الآن.