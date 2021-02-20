ماكرون يدعو لتقديم 13 مليون جرعة لقاح لأفريقيا في أقرب وقت

سبوتنيك نيوز _ حث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الدول الغربية على تقديم 13 مليون جرعة من لقاحات كورونا إلى الدول الأفريقية “في أقرب وقت ممكن”.

جاءت دعوة الرئيس الفرنسي، اليوم الجمعة، أمام مؤتمر ميونيخ للأمن عبر الفيديو من باريس، بحسب “فرانس برس”.

وقال ماكرون إن أفريقيا لديها 6.5 مليون عامل في مجال الصحة، مشيرا إلى أنهم بحاجة إلى 13 مليون جرعة لحمايتهم من كورونا.

وأوضح الرئيس الفرنسي أن هذه الكمية من اللقاح تمثل 0.43 في المئة من مخزونات الغرب من اللقاحات، إلا أنها ستحدث فرقا للدول الأفريقية التي تناضل لحماية مواطنيها.

وحذّر من أن عدم وصول الجرعات التي تعهّدت بها الدول الغنية خلال أقل من ستة إلى 12 شهرا، “سيتعرّض أصدقاؤنا الأفارقة إلى ضغوط من قبل شعوبهم”.

وتأتي دعوة ماكرون بعدما تعهّدت فرنسا مع باقي دول مجموعة السبع بمبلغ قدره 7.5 مليار دولار لدعم عملية إطلاق اللقاحات في الدول الأفقر.

وكان ماكرون قد اقترح، في وقت سابق، بأن تمنح دول الغرب الثرية ما بين 3-5 في المئة من مخزوناتها من لقاحات كوفيد إلى أفريقيا.