وول ستريت تغلق على استقرار وسط صعود أسهم الدورة الاقتصادية وتراجع التكنولوجيا

سي إن بي سي _ لم يطرأ تغير يذكر على الأسهم في وول ستريت اليوم الجمعة، إذ باع المستثمرون أسهم التكنولوجيا التي شهدت ارتفاعا منذ بدء الجائحة، وتحولوا إلى الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية.

وبناء على بيانات غير رسمية، صعد المؤشر داو جونز الصناعي 2.36 نقطة، بما يعادل 0.01 بالمئة، إلى 31495.7 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا 7.18 نقطة، أو 0.18 بالمئة، إلى 3906.79 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 8.81 نقطة، أو 0.06 بالمئة، إلى 13874.17 نقطة.