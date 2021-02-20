مال وأعمال

فيتش تعدل النظرة المستقبلية لتركيا من سلبية إلى مستقرة

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روسيا اليوم _ عدلت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، أمس الجمعة، النظرة المستقبلية لتركيا من “سلبية” إلى “مستقرة”.

وعزت الوكالة التعديل إلى “وجود المزيد من السياسات الأكثر تماسكا ومحافظة تحت قيادة تركية جديدة ساعدت في تخفيف المخاطر المالية الخارجية على المدى القريب”.

وأبقت وكالة التصنيف الائتماني على تصنيف البلاد عند “BB-“.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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