فيتش تعدل النظرة المستقبلية لتركيا من سلبية إلى مستقرة

روسيا اليوم _ عدلت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، أمس الجمعة، النظرة المستقبلية لتركيا من “سلبية” إلى “مستقرة”.

وعزت الوكالة التعديل إلى “وجود المزيد من السياسات الأكثر تماسكا ومحافظة تحت قيادة تركية جديدة ساعدت في تخفيف المخاطر المالية الخارجية على المدى القريب”.

وأبقت وكالة التصنيف الائتماني على تصنيف البلاد عند “BB-“.