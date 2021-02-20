مال وأعمال

روسيا تعلن تسجيل ثالث لقاح ضد فيروس كورونا تحت اسم كوفيفاك

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

CairoBank

سبوتنيك نيوز _ أعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، صباح اليوم السبت، تسجيل ثالث لقاح مضاد لفيروس كورونا تحت اسم “كوفيفاك”.

وقال موراشكو للصحفيين: “اتخذت وزارة الصحة الروسية قرارًا بتسجيل اللقاح الروسي الثالث للوقاية من فيروس كورونا “كوفيفاك” الذي طوره مركز تشوماكوف الفيدرالي للبحث والتطوير للمستحضرات المناعية وقطع مراحل التجارب السريرية وأظهر السلامة والفعالية”.

وأضاف موراشكو قائلا: “هكذا يصبح لدينا ثلاثة لقاحات في ترسانتنا والتي نظرًا لخصائصها ستسمح لنا بالسيطرة الفعالة على العدوى وتوفير حماية موثوقة للمواطنين”.

بدوره قال مركز “تشوماكوف” العلمي الروسي لتطوير العقاقير المناعية الحيوية، إنه من المقرر أن تنطلق تجارب لقاح “كوفيفاك” على الأطفال وكبار السن في شهر أبريل المقبل.

FRA10years

هذا وتم تسجيل لقاح “سبوتنيك V”من قبل وزارة الصحة الروسية في أغسطس من العام الماضي، وتم تطوير العقار من قبل مركز أبحاث الجمالية للكيمياء الكهربية.

وكان هذا اللقاح هو الأول في العالم للوقاية من COVID-19. تم إنشائه على منصة مدروسة ومختبرة من نواقل الفيروس الغدي البشري.

 

Bank Misr

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا تعلن تسجيل ثالث لقاح ضد فيروس كورونا تحت اسم كوفيفاك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا