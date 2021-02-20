روسيا تسجل 12953 إصابة جديدة بفيروس كورونا و480 وفاة

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_ سجلت روسيا 12953 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينها 1623 حالة في العاصمة موسكو، ليرتفع الإجمالي إلى أربعة ملايين و151984.
كما سجلت السلطات 480 حالة وفاة جديدة ليصل العدد الرسمي للوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 82876.
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