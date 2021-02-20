البنك المركزي المصري يطلق سباق التكنولوجيا المالية للشركات الناشئة لمعالجة تحديات كورونا

دوت الخليج – أطلق البنك المركزي المصري المصري، بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، سباق الابتكار لاستخدام حلول التكنولوجيا المالية لمعالجة التحديات الناجمة عن جائحة كورونا COVID-19 Innovation Sprint مُستهدفا رواد الأعمال والشركات الناشئة لابتكار تطبيقات تكنولوجيا مالية تلبي احتياجات المؤسسات المصرفية والمالية في مصر، وتساعد في التغلب على التحديات التي تواجهها في ظل تداعيات الجائحة.

ويقام السباق لمدة ثلاثة أيام خلال شهر مارس 2021، وتقدمت الشركات الناشئة الراغبة بطلبات المشاركة بالسباق خلال الفترة من 19 يناير وحتى 19 فبراير 2021 من خلال منصة فينتك ايجيبت التابعة للبنك المركزي المصري https://fintech egypt.com/C19Innovation/.

وقال البنك المركزي المصري المصري في بيان اليوم، إنه جاري المفاضلة بين التطبيقات والمنتجات التكنولوجية للمشاركة في السباق بناء على قدرتها على تقديم حلول فعالة للمشكلات والتحديات التي تواجه المؤسسات المصرفية والمالية في ظل جائحة كورونا، والتي كان البنك المركزي المصري بالتعاون مع عدد من البنوك قد قام بحصرها وطرحها على منصة FinTech Egypt والمواقع والمنصات الالكترونية ذات الصلة.

وأكد رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري المصري، أن المبادرة تتوافق مع أهداف المركزي واستراتيجية التكنولوجيا المالية التي تم الإعلان عنها في 2019 ضمن جهود مصر للتحول لمركز إقليمي للتكنولوجيا المالية في إفريقيا والشرق والأوسط.

وقال أبو النجا، أن المبادرة تمثل فرصة واعدة لرواد الأعمال والشركات الناشئة لتقديم منتجاتها التكنولوجية المبتكرة للبنوك والمؤسسات المالية للمساهمة في تيسير تقديم الخدمات المصرفية والمالية للعملاء.

وتجدر الإشارة إلى أنه بعد انتهاء فترة التقديم ووفقا لمعايير محددة وتحت إشراف البنك المركزي المصري المصري، سيتم اختيار رواد الأعمال وممثلي الشركات الناشئة أصحاب الأفكار الخلاقة والإبداعية القابلة للتطبيق ومن ثم عقد ورش عمل وحلقات نقاشية افتراضية عبر الإنترنت تجمع بينهم وبين ممثلي البنوك والمؤسسات المصرفية، بهدف التوصل إلى نماذج أولية لتطبيقات قابلة للتنفيذ.

والجدير بالذكر أن فعاليات السباق تتم بدعم وإشراف من مؤسسة FSD Africa وتنظيم DFS Lab بهدف تدعيم التعاون الدولي في أنشطة التكنولوجيا المالية والابتكار في ظل استمرار تداعيات جائحة كورونا.