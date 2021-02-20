إصابات كورونا العالمية تتجاوز 110.55 مليون والوفيات مليونان و551133

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_ أظهر إحصاء لرويترز أن ما يزيد على 110.55 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و551133.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 493579 27970378
الهند 156111 10963394
البرازيل 243457 10030626
روسيا 187823 4139031
المملكة المتحدة 119920 4095269
فرنسا 83393 3536648
إسبانيا 67101 3133122
إيطاليا 95235 2780882
تركيا 27903 2624019
ألمانيا 67473 2373685
– وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
28 – العراق 13232 661477
34 - المغرب 8540 480504
39 – السعودية 6454 374366
40 – الإمارات 1093 365017
41 – الأردن 357611 4528
42 – لبنان 4257 351065
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