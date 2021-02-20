إصابات كورونا العالمية تتجاوز 110.55 مليون والوفيات مليونان و551133

_ أظهر إحصاء لرويترز أن ما يزيد على 110.55 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و551133​.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 493579 27970378

الهند 156111 10963394

البرازيل 243457 10030626

روسيا 187823 4139031

المملكة المتحدة 119920 4095269

فرنسا 83393 3536648

إسبانيا 67101 3133122

إيطاليا 95235 2780882

تركيا 27903 2624019

ألمانيا 67473 2373685

– وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

28 – العراق ‭‭‭‭‭‭‭‬ 13232 661477

34‭‭‭‭ ‬‬‬‬- المغرب 8540 480504

39 – السعودية 6454 374366

40 – الإمارات 1093 365017

41‬‬‬‬ – الأردن 357611 4528

42 – لبنان 4257 351065