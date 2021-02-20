السعودية تسجل 325 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 وفيات

وكالات _ أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم السبت تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بكورونا إلى 6457 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم إلى تسجيل 325 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 374 ألفا و691 حالة.

كما لفتت إلى تسجيل 382 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 365 ألفا و745.