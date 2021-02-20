توقعات بنمو اقتصاد إيطاليا في الربع الثاني من عام 2021

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بلومبرج _ توقعت مجموعة اقتصادية إيطالية فرصة أكبر لعودة النمو الاقتصادي في الربع الثاني من عام 2021، نتيجة لتحسن في الأسواق المالية منذ أن تولى ماريو دراجي منصب رئيس الوزراء.
وذكر الإتحاد العام للصناعة الإيطالية “كونفنداستريا” في تقرير نشر اليوم السبت أن الانتعاش في الأسواق ربما يعزز الثقة بين الأسر والشركات ويحسن التوقعات الاقتصادية لعام 2021 .
وأضافت المجموعة أن إيطاليا تتلقى طلبات بقيمة قياسية تبلغ 134 مليار دولار في مبيعات السندات.
كما حققت إيطاليا أكثر من 110 مليار يورو(133 مليار دولار) من الطلبات لأول مبيعات من السندات منذ أن تولى الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي ، دراجي منصبه الأسبوع الماضي.
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