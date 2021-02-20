التموين تتعاقد مع أورانج بي جلوبال اليونانية على إقامة منطقة لوجستية في الوادي الجديد

دوت الخليج – وقعت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، عقد اتفاق مع محافظة الوادي الجديد وشركة أورانج بى جلوبال اليونانية، لإقامة مزرعة نموذجية على أحدث التقنيات وربط إنتاجها بمشروعات (صناعية – تجارية) مما يدعم التنمية المستدامة بالمحافظة.

شهد التوقيع الدكتور علي المصيلحي، وزيرالتموين والتجارة الداخلية، ووقع العقد كل من: اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي، والدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.

وأكد المصيلحي أن المشروع يشمل مساحة عشرة آلاف فدان كمرحلة أولى على أن يتم التوسع في استصلاح خمسين ألف فدان طبقا للمراحل القادمة الموقعة في الاتفاق.

وأشار إلى أن الاتفاق يعد أول استثمارات أجنبية على أرض المحافظة بالشراكة مع البنك الزراعي المصري، وشركة الريف المصري، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إنشاء مثل هذه المشروعات والعمل على جذب استمارات اجنبية بالشراكة مع الجانب المصري.

وأضاف أنه سيتم إنشاء منطقة لوجستية عل مساحة 100 فدان تحتوي على أسواق تجارية وأسواق نصف جملة وتجزئة، ومصانع للتعبئة والفرز ومنطقة صناعية للصناعات الغذائية مما يساهم في توفير السلع بكميات كبيرة وضبط الأسعار .

وشدد المصيلحي على تذليل أي عقبات تواجه المستثمرين فى تنفيذ مشروعات إنشاء المناطق اللوجستية، والتوسع في السلاسل التجارية الكبرى.

ولفت إلى أنه سيتم طرح الفرص الاستثمارية الجديدة بمرافق كاملة علي أرض المشروع وتراخيص، وفترة سماح، حتى يتمكن المستثمر من تنفيذ مشروعاته المتفق عليها دون أي عقبات.

وأكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أن الاتفاق الموقع مع الشركة اليونانية والمحافظة وجهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين سيساهم فى توفير أكثر من 25 ألف فرصة عمل لأبناء المحافظة وسوف يكون نواة لجذب الاستثمارات إلى المحافظة.

وأضاف: ستزدهر صناعات أخرى بالمحافظة منها صناعة التمور خاصة بعد موافقة رئيس الجمهورية على دخول الاستثمارات اليونانية إلى المحافظة لنقل التكنولوجيا الحديثة والخبرة في محافظات أخرى خاصة وأنه سيتم تأسيس شركة مصرية يونانية لهذا المشروع.

من جانبه، أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنميه التجارة الداخلية، أن حجم استثمارات المشروع يصل إلى مليار جنيه قابلة للزيادة، حيث سيتم استصلاح أراضي لزراعة العديد من المحاصيل مثل الموالح ” البرتقال – الليمون – جريب فروت – ماندرين- رمان – فراولة – طماطم ” وبعض الأعشاب، وفقا لطبيعة الأراضي وذلك عقب تقديم دراسة جدوى للمشروع.

وأوضح أن هذه المنطقة ستتضمن إنشاء مصانع ومحطات تصدير بالمحافظة مما سيعزز حجم الصادرات المصرية بالعملات الأجنبية.

يذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز تنميه التجارة الداخلية قد نجحت على مدار السنوات الثلاث الماضية في إنشاء العديد من المناطق اللوجستية والتجارية بالمحافظات المختلفة.

وجارٍ إنشاء 18 مشروعا ومناطق لوجستية وتجارية في 11 محافظة بمساحة 368 فدان بجانب طرح 8 فرص استثمارية جديدة.