إيطاليا تسجل 251 وفاة ونحو 15 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

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سي إن بي سي – ذكرت وزارة الصحة الإيطالية أنها سجلت 251 وفاة و14 ألفا و931 إصابة بفيروس كورونا، اليوم السبت، وذلك مقابل 353 وفاة و15ألفا و479 إصابة أمس الجمعة.
وسجلت إيطاليا 2.8 مليون إصابة و95 ألفا و486 وفاة بالفيروس في المجمل منذ ظهوره في فبراير 2020.
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