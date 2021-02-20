استرداد الأموال تتصالح مع محمد إبراهيم سليمان ومجدي راسخ مقابل 1.3 مليار جنيه

دوت الخليج – وقعت اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج، برئاسة النائب العام، عقد تسوية وتصالح في الطلبين المقدمين إليها من المتهمين: محمد إبراهيم محمد سليمان، محمد مجدي حسين راسخ للتصالح عن الاتهامات المنسوبة إليهما في بعض من القضايا.

وبحسب بيان للنائب العام، بلغ إجمالي ما قدم من المتهمين لصالح الدولة مبلغ قدره مليار وثلاثمائة وخمسة عشر مليونًا وسبعمائة ألف وواحد وأربعة وعشرون جنيهًا مصريا.