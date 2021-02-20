وزير التموين: إنشاء مراكز خدمة مجمعة في مراكز وقرى مبادرة حياة كريمة

دوت الخليج – طالب وزير التموين والتجارة الداخلية، علي المصيلحي، مديري مديريات التموين بعمل حصر شامل لجميع الاحتياجات التموينية لمراكز وقرى ونجوع مبادرة حياة كريمة، التي تشمل 51 مركزا بإجمالي أكثر من 1500 قرية.

وكلف المصيلحي، مديري المديريات بالنزول إلى الأرض لعمل هذا الحصر، لتحديد احتياجات هذه القرى على أن تشمل خدمات التموين والسجل التجاري وحماية المستهلك، وأي خدمات أخرى بهدف توحيد وتجميع جميع الخدمات الحكومية من خلال مركز خدمة موحد به أكثر من شباك.

وأكد وزير التموين أن الهدف من إنشاء هذه المراكز هو تلبية احتياجات المواطنين في الخدمات المقدمة إليهم.

وأشار المصيلحي، خلال اجتماعه مع مديري المديريات اليوم، أن هذا الحصر سيشمل جميع الخدمات التموينية المقدمة من (المخابز – المستودعات- المطاحن – مراكز الخدمة المطورة – مكاتب التموين – منافذ المجمعات الاستهلاكية – منافذ جمعيتي – بدالي التموين – … وغيرها)؛ بهدف تحديد الاحتياجات الفعلية بدقة لعمل التدخلات التنموية والتموينية اللازمة لهذه المراكز وتلك القرى.

وأضاف أن الهدف من تطوير قرى الريف المصري، توفير حياة كريمة للمواطنين في جميع الخدمات المقدمة لهم، ورفع كفاءتها من الجوانب المعيشية كافة، وكذلك توفير فرص العمل لشباب قرى الريف المصري.

وأشار وزير التموين إلى أن منافذ جمعيتي ستدخل في منظومة تطوير قرى الريف المصري عبر فتح عدد من المنافذ ضمن المرحلة الرابعة في مراكز مبادرة حياة كريمة، مؤكدا بدء المعاينات طبقا لتقديم الطلبات من قاطني المراكز الواحد والخمسين والقري التابعة لها.

كما تطرق الاجتماع إلى متابعة عدد من الملفات ذات الصلة بالشأن التمويني، ومن أهمها: استعدادات الوزارة لشهر رمضان المبارك، وكذلك موسم توريد القمح المحلي لعام 2021 وأيضًا متابعة سير العمل في المشروع القومي لتحويل المخابز لتعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار.