ألمانيا تسجل 490 وفاة و9164 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سي إن بي سي – أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم السبت، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى مليونين و378 ألفا و883 بعد تسجيل 9164 إصابة جديدة.

وأوضحت بيانات المعهد أيضا أن عدد الوفيات ارتفع إلى 67 ألفا و696 بعد تسجيل 490 حالة جديدة.