مال وأعمال

الكويت تمدد حظر دخول غير المواطنين حتى إشعار آخر

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سي إن بي سي – أعلنت هيئة الطيران المدني الكويتية، اليوم السبت، أنها ستمدد حظر دخول غير الكويتيين حتى إشعار آخر كجزء من إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا.

ولايزال يُسمح للمواطنين بالدخول ولكن يجب عليهم قضاء أسبوع في الحجر الصحي في فندق و أسبوع آخر في المنزل.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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