نقابة الإعلاميين تلغي تصريح مزاولة المهنة لتامر أمين لمخالفته ميثاق الشرف

دوت الخليج – قررت نقابة الإعلاميين إلغاء تصريح مزاولة المهنة للإعلامي تامر أمين لمخالفته “ميثاق الشرف الإعلامي”.

وقالت النقابة، في بيان مساء اليوم، إنه بعد انتهاء التحقيقات اليوم السبت مع تامر أمين مقدم البرامج علي قناة النهار، والتي استمرت قرابة ثلاث ساعات ونصف وانتهت التحقيقات إلي ثبوت مخالفته لميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني في باب المبادئ العامة في فقراتها أرقام 2.4.6.7. والتي نصت على:

١ – الفقرة رقم 2 على احترام الأديان السماوية والقيم المجتمعية وآداب وتقاليد المهنة.

٢ – الفقرة رقم 4 تأكيد دور الإعلام في حماية الوحدة الوطنية والتماسك القومي.

٣ – الفقرة رقم 6 احترام الكرامة الإنسانية وعدم الإساءة إلي أي فئة من فئات المجتمع.

وفي باب الواجبات خالف المذكور الفقرة رقم 7 والتي نصت على عدم انتهاك حرمة الحياة الخاصة والعائلية للمواطنين كافة.

وبناء عليه صدر قرار النائب الدكتور/ طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ رقم (10) لسنة 2021 بالغاء تصريح مزاولة المهنة الصادر تامر أمين إبراهيم يوسف بسيوني، لمخالفته ميثاق الشرف الإعلامي في المواد سالفة الذكر.

وأكدت نقابة الإعلاميين، في البيان، “احترامها الكامل للشعب المصري كافة وأهلنا في الصعيد بصفة خاصة”.