التوفيق للتأجير التمويلي تحقق 74.13 مليون جنيه أرباح مجمعة خلال 2020

رنا ممدوح _ حققت شركة التوفيق للتأجير التمويلي- أيه.تي. ليس، نمواً في صافي الأرباح المجمعة بنسبة 10.4%، لتصل إلى 74.138 مليون جنيه، خلال عام 2020، مقابل 67.159 مليون جنيه بعام 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وتراجعت إيرادات النشاط وفقاً للقوائم المالية المرسلة للبورصة اليوم، إلى 514.473 مليون جنيه، وذلك في الفترة من يناير وحتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 523.764 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وصعد مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 162.085 مليون جنيه، مقابل 144.893 مليون جنيه بالفترة المماثلة بعام 2019.

وسجلت المصروفات التمويلية المباشرة مبلغ 351.079 مليون جنيه، خلال عام 2020، مقابل 377.595 مليون جنيه بعام 2019.

وبلغ نصيب السهم في الأرباح 0.54 جنيه، مقابل 0.49 جنيه بالفترة المقارنة بعام 2019.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، فارتفعت صافي أرباح التوفيق للتأجير التمويلي إلى 74.058 مليون جنيه، خلال عام 2020، مقابل 67.260 مليون جنيه بعام 2019.