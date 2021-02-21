إيرادات المستشفيات والصيدليات تدعم نمو أرباح سليمان الحبيب السعودية 21% خلال 2020

دوت الخليج – زادت الأرباح السنوية الصافية لشركة مجموعة سليمان الحبيب للخدمات الطبية، بنسبة 21.3% نهاية ديسمبر 2020، بدعم مباشر من قطاعي المستشفيات والصيدليات.

وأظهرت البيانات المالية للشركة والمعلنة على موقع السوق “تداول” اليوم الأحد، ارتفاع صافي الربح بعد الزكاة والضريبة، إلى نحو 1.06 مليار ريال العام الماضي، مقابل 870.23 مليون ريال خلال 2019.

وعزت مجموعة سليمان الحبيب ارتفاع صافي الأرباح السنوية إلى ارتفاع الإيرادات نتيجة لنمو كل من قطاع المستشفيات وقطاع الصيدليات وقطاع الحلول الطبية.

وأفادت الشركة بأن النمو في الإيرادات بقطاع المستشفيات يعود إلى الزيادة في نسب الإشغال لأقسام التنويم، بالإضافة إلى الارتفاع في مبيعات قطاع الصيدليات، فضلا عن نمو إيرادات قطاع الحلول من العقود الجديدة التي حصلت عليها المجموعة خلال العام 2019 وكذلك 2020.

وأشارت مجموعة سليمان الحبيب، إلى قدرتها على زيادة الأرباح بالرغم من ارتفاع التكاليف المرتبطة بتشغيل مستشفى الخبر خلال الربع الثاني من عام 2019م والذي لا يزال في مرحلة التسارع في نمو الإيرادات.