أرباح زين السعودية تتقلص 46% متأثرة بتداعيات كورونا

دوت الخليج – قلصت تداعيات انتشار فيروس كورونا، الأرباح السنوية الصافية، لشركة الاتصالات المتنقلة السعودية “زين السعودية”، بنسبة 46.4% خلال عام 2020.

وأظهرت النتائج المالية للشركة والمعلنة اليوم الأحد على موقع السوق، انخفاض صافي الربح بعد الزكاة والضريبة، إلى نحو 260 مليون ريال العام الماضي، مقابل 485 مليونا حققتها خلال 2019.

وفسرت “زين السعودية” تراجع أرباحها الصافية بأنه جاء نتيجة الأثر التراكمي لجائحة كورونا والذي أدى إلى تقليص عدد الزوار للعمرة إضافة إلى اقتصار الحج على حجاج الداخل بالإضافة إلى تخفيض الأسعار للمكالمات الانتهائية خلال النصف الثاني من العام 2020.

وأشارت الشركة إلى قدرتها على تقليص الأثر السلبي على صافي الربح عبر تخفيض المصاريف التشغيلية بمبلغ 136 مليون ريال خلال 2020، كما خفضت خسائرها المتراكمة إلى 54 مليون ريال بنهاية 2020 تمثل 0.6% من رأسمالها البالغ 8.987 مليار ريال؛ نتيجة تخفيض رأسمال الشركة بمبلغ 1.35 مليار ريال.