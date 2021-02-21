ابن سينا فارما توقع اتفاقية شراكة مع باير لاستيراد وتوزيع الأدوية

رنا ممدوح _ وقعت شركة ابن سينا فارما، اتفاقية شراكة مع شركة باير لاستيراد وتوزيع منتجات قطاع الأدوية التي تحتاج في استخدامها إلى وصفة طبية وكذلك منتجات قطاع صحة المستهلك التي لاتحتاج إلى وصفة طبية في مصر.

وذكرت ابن سينا فارما في بيان للبورصة اليوم، أن شركة باير تعد رائدة في مجال تصنيع الأدوية منذ أكثر من 150 عاما وتملك خبرات كبيرة في قطاعي الصحي والزراعة.

وأشارت إلى أنه حتى عام 2019 بلغ عدد شركات مجموعة باير 392 شركة تعمل في 87 دولة.

وفي هذا السياق أعرب محسن محجوب رئيس مجلس إدارة شركة ابن سينا فارما، عن اعتزازة بإبرام اتفاقية الاستيراد والتوزيع مع شركة باير، الشركة العالمية التي تتمتع دائما بنظرة مستقبلية وروح ابتكارية تهدف إلى تحسين صحة ورفاهية الإنسان حول العالم.

وأشار محجوب إلى أن الشراكة الاستراتيجية سينعكس مردودها الإيجابي على تعزيز باقة المنتجات الدوائية التي تقوم ابن سينا فارما بتوزيعها وإتاحة أحدث الحلول والمنتجات الدوائية للمرضى في جمهورية مصر العربية.

وأضاف الدكتور محمد عبد الجواد العضو المنتدب المشارك لشركة ابن سينا فارما، أن توقيع الاتفاقية تم بعد مراجعة دقيقة من شركة باير لشبكة الامداد والقدرات التوزيعية لشركة ابن سينا فارما وهو ما يعكس مدى نجاح نموذج العمل الذي تتبناه الشركة والذي يركز على إقامة منظومة واحدة لتوفير كافة المنتجات والخدمات بما في ذلك أنشطة التوزيع والاستيراد والتخزين وخدمات التسويق، كما يعكس أن ابن سينا فارما هي الموزع المفضل لكبرى شركات الأدوية العالمية والمحلية.

وأضاف عبد الجواد:” تسعي شركة باير من خلال تلك الاتفاقية إلى تعزيز تواجد منتجات الشركة في مصر لتقديم أعلى مستوى لخدمة المرضى وإتاحة أحدث الابتكارات العلاجية”.

وذكر:” أن قطاع الأدوية بشرك باير سجل مبيعات قدرها 722 مليون جنيه خلال عام 2020 طبقا لتقارير IQVIA، مع وضع خطة طموحة للنمو بأرقام مزدوجة خلال 2021، في حين سجل قطاع صحة المستهلك مبيعات قدرها 401 مليون جنيه خلال عام 2020، بنمو مستهدف قدره 30% خلال 2021″.

وتابع:” هذا وتقوم شركة ابن سينا فارما بتوزيع منتجات قاعدة تضم اكثر من 350 مورد دولي ومحلي إلى 43 ألف صيدلية ومستشفي ومنشأة صحية في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية”.

ومن جانبه، أعرب محمد جلال نائب الرئيس لقطاع صحة المستهلك بشركة باير في الشرق الأوسط، عن حرصه على إتاحة أحدث الإبتكارات العلاجية من أجل إحداث تغيير إيجابي في صحة ملايين من البشر حول العالم، فمن خلال انتشارنا الجغرافي حول العالم ومجموعة علاماتنا التجارية التي يثق بها المريض، نساعد في شفاء المرضى ومساعدة البشر في المحافظة على صحتهم لحياة أفضل لهم ولأحبائهم.

كما أعرب عن تفائلة بالاتفاقية المبرمة مع شركة ابن سينا فارما المشهود لها بالكفاءة العالية وسرعة وقوة منظومة التوزيع التي تمتلكها في السوق المصري، بما يساعد على تسهيل وصول منتجات الشركة للمرضى في مصر.

واختتم بقوله أنه يتطلع إلى تنمية الأعمال بين الشركتين خلال الأعوام القادم، سعيا لخدمة المرضى في جمهورية مصر العربية بأحدث الابتكارات العلاجية.

وفي سياق متصل قال سامر لزيق المدير العام لشركة باير مصر، بأن مصر هي واحدة من أكبر أسواق الشرق الأوسط من حيث عدد الواحدات المباعة ولذلك فإن اختيار الشريك الملائم ذو أهمية كبير لشركة باير.

وأضاف أن قانون التأمين الصحي الشامل الذي تم إصدارة في عام 2017 هو أهم خطوة في القطاع الصحي المصري خلال الخمسون عاما الماضية وخطوة مهمة لمنح جميع المصريين الحق في تأمين صحي شامل بجودة عالمية ولذلك فإن شركة باير تساعد جهود الحكومة المصرية لتنفيذ خططها وتؤكد التزامها على توفير أحدث الإبتكارات العلاجية في مصر.