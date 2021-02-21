المستقبل تتعاقد مع كولدويل بانكر للترويج لمساحة 60 فدان متعددة الاستخدامات بالمرحلة الأولى على المطورين

تعاقدت شركة المستقبل للتنمية العمرانية المالك والمطور العام لمشروع “مستقبل سيتي” مع شركة نيو هومز للاستشارات والتطوير العقاري Coldwell Banker Commercial Advantage للترويج للفرص الاستثمارية لمنطقة الاستخدام المختلط “Boulevard” بالمرحلة الأولى.

ووفق بيان شركة المستقبل، فإن تلك المرحلة من المخطط أن تتضمن مشروعات تجارية وإدارية وسكنية بالمرحلة الأولى، على أن تتولى كولدويل بانكر وفق الاتفاق، ترويجها لكبار المطورين المتخصصين في هذه المجالات ذوى علامات تجارية متميزة وواسعة الانتشار سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي.

وقال المهندس عصام ناصف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المستقبل للتنمية العمرانية إن هذا التعاقد يؤكد عزم الشركة على تطوير المشروعات الخدمية بكافة تخصصاتها لخدمة قاطني المدينة واستقطاب كبرى العلامات التجارية بالمدينة.

وأضاف أن مشروع Boulevard له مميزات استثمارية لما له من طابع خاص لأنه يجمع بين الاستخدام التجاري والإداري والسكني الذى يعتبر نقطة جذب لاستقطاب مستثمرين ومطورين وعملاء متميزين.

وأشار إلى أن المشروع الذي يتم تنميته من قبل شركة المستقبل تضم المرحلة الأولى منه كل الخدمات التي يحتاج إليها قاطني هذه المدينة من أنشطة ترفيهية، ومناطق تجارية متنوعة، ومنطقة إدارية، بجانب أنشطة متعددة الاستخدامات بطول كيلومتر تقريبًا وتقدر إجمالي مساحته حوالي 60 فدان.

ولفت ناصف إلى أنه تم تنشيط أعمال الترويج لهذا المحور مواكباً مع إكتمال أعمال التصميمات الخاصة به.

ومن جانبه أكد كريم زين العضو المنتدب Coldwell Banker على أهمية التعاون مع شركة المستقبل للتنمية العمرانية في إعداد الدراسات للسوق العقاري و دعم الجهود الترويجية والتسويقية بشكل حصري لمشروع “Boulevard” وايجاد المطورين الجادين للاستثمار في مستقبل سيتي و بنماذج استثمارية متعددة سواء بالبيع أو المشاركة مما يؤكد على العلاقة الإستراتيجية بين الشركتين.

وقال المهندس شريف حسن نائب الرئيس للقطاع التجاري “الأبحاث و التطوير” في كولدويل بانكر، إن هذا التعاون يعتبر استمرار للنجاح الذي بدأ مع شركة المستقبل للتنمية العمرانية في عام 2016 من خلال تقديم الدراسات الخاصة بتطوير مدينة “مستقبل سيتي” بالكامل، وتحديد العميل المستهدف و تصنيفه و دراسة احتياجات المطورين والفرص الاستثمارية المحتملة بالمشروع.

وتابع أن ذلك يأتي أيضا مع نجاح التعاون بين الطرفين في إعداد الدراسات السوقية الاستشارية والاستثمارية لمشروع مركز خدمات المدينة في نهاية العام الماضي 2020.