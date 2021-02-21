أرباح موبايلي السعودية للاتصالات تقفز بأكثر من 2425% خلال 2020

دوت الخليج – قفزت الأرباح الصافية لشركة اتحاد اتصالات “موبايلي”، المدرجة في سوق الأسهم السعودية “تداول” بنحو 2425.8% خلال عام 2020 مسجلة 783 مليون ريال، مقابل نحو 31 مليون ريال للعام السابق.

وأوضحت الشركة في بيان على موقع السوق اليوم الأحد، أن ارتفاع صافي الأرباح يعود إلى الزيادة المحققة في الإيرادات، والتي جاءت نتيجة نمو مبيعات البيانات ومبيعات قطاع الأعمال وقطاع الجملة، إضافة إلى زيادة وتحسن نوعية قاعدة العملاء.

وأشارت إلى مساهمة انخفاض مصاريف التمويل؛ نتيجة لجهود الشركة في تخفيض مصاريف التمويل وذلك بإعادة تمويل جزء كبير من القروض القائمة بنهاية العام 2019، إضافة إلى الانخفاض في معدل الفائدة، في ارتفاع صافي الربح.

وتقلصت الإيرادات الإجمالية لشركة اتحاد اتصالات “موبايلي” بنحو 5.6% خلال العام الماضي لتسجل 7.9 مليار ريال، من 8.38 مليارا العام السابق، كما تراجع الربح التشغيلي 33.68% إلى أكثر من مليار ريال من 1.5 مليارا العام السابق.