البورصة تصعد 0.45% في مستهل التعاملات بدعم من مشتريات العرب والأجانب

رنا ممدوح _ صعدت مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات اليوم، بدعم من القوى الشرائية للمستثمرين العرب والأجانب.

وتداول المؤشر الرئيسي EGX30 عند مستوى 11431 نقطة، محققا صعودا بنسبة 0.45%.

وارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.24%، و 1.17% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة مبلغ 81.724 مليون جنيه على 133 شركة من خلال 2.965 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 60 شركة مقابل تراجع 5 شركات في حين لم تتغير أسعار 68.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 5.316 مليون جنيه، بضغط من الأفراد التي حققت صافي مبيعات بقيمة 15.846 مليون جنيه، مقابل 10.530 مليون جنيه صافي شراء من المؤسسات.

في حين سجلت تعاملات المؤسسات الأجنبية صافي شراء بمبلغ 751.247 ألف جنيه، وسط غياب لنشاط الأفراد.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 4.565 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 6.195 مليون جنيه مقابل 1.630 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

وتصدر سهم الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 0.84%، تلاه سهم بلتون المالية القابضة بنسبة 0.73%، ثم سهم أوراسكوم المالية القابضة بنسبة 0.53%.

في حين تصدر سهم سبيد ميديكال قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 8.45%، تلاه سهم سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 7.37%، ثم سهم العالمية للاستثمار والتنمية بنسبة 6.44%.