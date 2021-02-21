يونيفرسال تحقق أرباحا بقيمة 10.9 مليون جنيه خلال 2020

رنا ممدوح _ سجلت شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق- يونيباك، تراجعاً في صافي الأرباح بنسبة 57.2%، لتصل إلى 10.859 مليون جنيه خلال عام 2020، مقابل 25.374 مليون جنيه بعام 2019.

وانخفضت صافي المبيعات وفقاً لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، إلى 364.489 مليون جنيه، خلال الفترة من يناير وحتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 441.139 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وانخفض مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 37.593 مليون جنيه مقابل 62.072 مليون جنيه بالفترة المماثلة بعام 2019.

وسجلت تكلفة المبيعات مبلغ 326.895 مليون جنيه خلال عام 2020، مقابل 379.067 مليون جنيه بعام 2019.

وتراجعت أرباح التشغيل لشركة يونيفرسال خلال نفس الفترة إلى 26.331 مليون جنيه مقابل 52.393 مليون جنيه بالفترة المقارنة بعام 2019.

وبلغ نصيب السهم في الأرباح 0.12 جنيه مقابل 0.27 جنيه بعام 2019.