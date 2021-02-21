بنك الكويت الوطني: تغطية إصدار أوراق مالية دائمة لرأس المال بقيمة 700 مليون دولار 2.7 مرة

دوت الخليج – أعلن بنك الكويت الوطني، المدرج في بورصة الكويت، إتمام تسعير أوراق مالية دائمة مقومة بالدولار الأمريكي بقيمة 700 مليون دولار.

وأوضح بنك الكويت الوطني في بيان لبورصة الكويت اليوم الأحد، أن تلك الأوراق ستدخل ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأسمال البنك.

وأضاف البنك أن طلبات الاكتتاب على الأوراق المالية الدائمة بلغ 1.9 مليار دولار، وهو ما يُعادل تغطية الإصدار بأكثر من 2.7 مرات.

وشهد الإصدار إقبالاً من مستثمري الولايات المتحدة الذين استحوذوا على نسبة 30%، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنحو 27%، وأوروبا بحوالي 23%، والمملكة المتحدة بنسبة 12% وآسيا بواقع 8%، بحسب بنك الكويت الوطني.

وأفاد الكويت الوطني، بأن المنسق العالمي ومديري الإصدار هي بنوك: سيتي غروب، إتش إس بي سي بنك، جي بي مورغان، ستاندرد تشارترد بنك، يوب بي إس – فرع لندن وشركة الوطني للاستثمار.

كان البنك قد أعلن الأسبوع الماضي، عن إصدار أوراق مالية دائمة مقومة بالدولار ستدخل ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال؛ مما سيُعزز معدل كفاية رأس المال للبنك.

وقال البنك في إفصاح سابق للبورصة، إنه سيتم إصدار تلك الأوراق المالية من خلال شركة ذات غرض خاص (إن بي كيه تاير 1 ليمتيد) منشأة في مركز دبي المالي العالمي