شريف عثمان: منح تمويل لأقساط الأراضي حافز جديد لإقبال المستثمرين على التمويلات المصرفية

بكر بهجت _ قال المهندس شريف عثمان، رئيس مجلس إدارة شركة جراند بلازا للاستثمار العقاري والسياحي، إن قرار محافظ البنك المركزي المصري بشأن منح تمويل لأقساط الأراضي توجه صائب، ويعد خطوة لتشجيع الشركات والمستثمرين على الإقبال دون مخاوف على الاقتراض البنكي، وذلك في ظل التيسيرات والحوافز المقدمة، مشيرًا إلى أن الشركات التي لها تعاملات بنكية تعد أكبر مستفيد، خاصة أنها كانت تتحمل أعباء مالية لتنفيذ أعمال الإنشاءات في مشروعاتها بالتزامن مع سداد التزاماتها الخاصة بالأرض.

أضاف عثمان أن شمول المبادرة أقساط الأراضي سيدفع بعملية التنفيذ لأنه يزيل ذلك العبء من خلال تمويل الأقساط بفوائد مخفضة، مشيرًا إلى أن الشركات العقارية تأثرت خلال العام الماضي شأنها شأن جميع القطاعات الاقتصادية، ما دفع الدولة لإيجاد حلول وتيسيرات لدعم جميع القطاعات، وجاء قرار مبادرة التمويل العقاري بتوفير 50 مليار جنيه للشركات، وقرار تأجيل أقساط الشركات الحاصلة على قروض سته أشهر، بالإضافة لخفض أسعار الفائدة عدة مرات وهذا القرار الجديد بتمويل أقساط الأراضي والتي تمثل 40% من قيمة المشروع، لتمثل جميعها خطوات داعمة ومحفزة للقطاع العقاري لتحقيق مزيد من الازدهار الذي يساهم بنسبة 20% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتعمل شركة جراند بلازا على مشروعين، الأول هو لاميرادا المستقبل على مساحة 47 فدانًا، باستثمارات تصل إلى 3.5 مليار جنيه، ويضم نحو 1600 وحدة سكنية بمساحات ما بين 120 و240 مترًا مربعًا ويطور على 4 مراحل، وفق عثمان، مشيرًا إلى أن الوحدات التي يجري تنفيذها حاليًا سيتم تسليمها خلال عام 2022، وذلك ضمن أول مراحل المشروع، وأنه تم الانتهاء من 75% بإنشاءات تلك الوحدات وجارٍ حاليًا تنفيذ أعمال التشطيب.

وفيما يتعلق بالمشروع الثاني فهو لاميرادا بلازا الذي تقيمه في القاهرة الجديدة، بنشاط تجاري إداري طبي، وتم الانتهاء من الهيكل الخرساني بالكامل وجارٍ أعمال التشطيبات.

الشركات التي تعتمد على القروض البنكية الأكثر استفادة من القرارات الأخيرة

وأشار عثمان إلى أن الشركات التي تعتمد على الشق المصرفي ضمن خطتها التمويلية تعد المستفيد الأول من ذلك القرار، إلى جانب الشركات التي تعمل على مشروعات بالشراكة مع الحكومة، الأمر الذي سيكون له كبير الأثر على الجداول الزمنية لتلك المشروعات، ويزيد من قدرة الشركات على إنجازها دون تحمل أي أعباء مالية.

وأكد أن شركة جراند بلازا تعتمد عل التمويل الذاتي في مختلف أعمالها، كما أنها سددت نسبة كبيرة من قيمة الأرض التي يقام عليها مشروع لاميرادا المستقبل لشركة مستقبل سيتي، ما يعني أن الشركة لا تخطط للاقتراض من البنوك خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الشركات التي لديها خطط توسعية في عدة مناطق، إلا أنها تكون أكثر تحفظًا في اتخاذ تلك الخطوة، ولكن مع قرار المركزي الأخير خاصة أنه يرتبط بعنصر الأرض الذي يمثل الوزن النسبي الأكبر في الخطط الاستثمارية، فإن ذلك سيكون دافعًا للإقبال على تنفيذها.

وأعلنت شركة جراند بلازا للاستثمار العقاري مؤخرًا عزمها الانتهاء من تنفيذ ما يزيد على 250 وحدة في مشروع لاميرادا المستقبل الذي تقيمه الشركة في مدينة مستقبل سيتي خلال العام الجاري، مشيرًا إلى أن أعمال الإنشاءات تسير وفق الجدول الزمني المتفق عليه مع شركة المستقبل، وبحسب العقود المبرمة مع العملاء.

وتابع أن شركة المستقبل تقوم بدور كبير في توفير احتياجات المطورين العاملين في المشروع، وهو ما يظهر في أعمال المرافق التي تم إنجازها خلال الفترة الماضية، من محطات الكهرباء والصرف وأعمال الطرق والبنية التحتية، وهو ما يلبي متطلبات المطورين، ويعد حافزًا كبيرًا على تنفيذ الإنشاءات بالمشروعات، أسوة بالحوافز التي تقدمها الحكومة والبنك المركزي.