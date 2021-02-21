مصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر يحقق أرباح مجمعة بقيمة 1.2 مليار جنيه خلال 2020

رنا ممدوح _ حقق مصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر، صافي أرباح مجمعة بمبلغ 1.192.389 مليار جنيه، خلال عام 2020، مقابل 1.229.438 مليار جنيه بعام 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وصعد صافي الدخل من العائد وفقاً للقوائم المالية المرسلة للبورصة اليوم، إلى 3.106.577 مليار جنيه، وذلك بالفترة من يناير وحتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 3.077.933 مليار جنيه بالفترة المناظرة.

وارتفع عائد المرابحات والمشاركات والمضاربات والإيرادات المشابهة إلى 7.147.760 مليار جنيه، خلال نفس الفترة، مقابل 6.853.732 مليار جنيه بالفترة المماثلة بعام 2019.

وسجلت تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة مبلغ 4.041.183 مليار جنيه خلال عام 2020، مقابل 3.775.799 مليار جنيه بعام 2019.

وبلغ نصيب السهم الأساسي في صافي أرباح السنة 5.11 جنيه مقابل 5.51 جنيه بعام 2019.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، فصعدت أرباح مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 1.151.352 مليار جنيه خلال عام 2020، مقابل 1.102.629 مليار جنيه بعام 2019.

وصعد صافي الدخل من العائد خلال نفس الفترة 3.138.364 مليار جنيه مقابل 3.110.148 مليار جنيه بعام 2019.

يذكر أن البنك المركزي المصري المصري، أصدر تعليمات تحظر على البنوك إجراء توزيعات نقدية – لأرباح عام 2020 أو الأرباح المحتجزة – على المساهمين، لتدعيم القواعد الرأسمالية للبنوك لمواجهة المخاطر المحتملة من استمرار أزمة كورونا العالمية.