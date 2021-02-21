المركزي السوداني يخفض قيمة العملة خفضا حادا سعيا للإعفاء من الدين

– خفض البنك المركزي المصري السوداني قيمة العملة المحلية خفضا حادا اليوم الأحد معلنا عن نظام جديد “لتوحيد” سعر الصرف الرسمي وسعر السوق السوداء.

يستهدف الإجراء تجاوز أزمة اقتصادية مُقعدة في خضم تحول سياسي هش، والحصول على إعفاء دولي من الدين إثر برنامج من صندوق النقد الدولي.

وقالت عدة مصادر مصرفية ‭‬‬من القطاع الخاص إن المركزي السوداني حدد سعر الصرف الاسترشادي عند 375 جنيها سودانيا للدولار، من سعر الصرف الرسمي السابق البالغ 55 جنيها.

وكان الدولار متداولا في الآونة الأخيرة بين 350 و400 جنيه سوداني في السوق السوداء.

وقال بيان أُرسل إلى البنوك إن البنك المركزي المصري سيحدد سعرا استرشاديا يوميا “بانتهاج نظام سعر الصرف المرن المدار”. والبنوك ومكاتب الصرافة ملزمة بالتداول في نطاق يزيد خمسة بالمئة أو ينقصها عن ذلك السعر.

وحدد البيان هامش الربح بين سعري البيع والشراء بما لا يزيد على 0.5 بالمئة.

كانت خطوة سعر الصرف متوقعة أواخر العام الماضي في إطار برنامج صندوق النقد لكن تأجلت بسبب عدم الاستقرار السياسي.

وهي تأتي بعد أسبوعين من تعيين رئيس الوزراء عبد الله حمدوك حكومة جديدة لتضم جماعات متمردة وقعت اتفاق سلام في أكتوبر.

يعمل حمدوك تحت مظلة مجلس مدني عسكري مشترك تولى السلطة عقب الإطاحة بحكم عمر البشير في أبريل 2019.