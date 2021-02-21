سامح سعد: تعديلات المركزي على مبادرة السياحة استجابت لطلبات 750 شركة عاملة في القطاع

فاروق يوسف _ أشاد سامح سعد، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للاستثمار السياحي والفندقي «آشتي»، بتعديلات البنك المركزي المصري التي طرأت على مبادرة السياحة لدعم شركات القطاع عبر توفير قروض ميسرة، سواء كانت بغرض التطوير أو الإحلال.

وقال سعد في تصريحات لحابي، إن ما يعادل نحو 750 شركة عاملة في القطاع تقدمت بمذكرة تفيد بأنها لم تستفد من المبادرات التي أطلقها المركزي لدعم القطاع، واستجاب البنك لهذه الطلبات، وأجرى التعديلات على الفور، لتعميم الاستفادة على جميع الشركات.

وأوضح، أن شركته اقترضت من البنك الأهلي لسداد المرتبات وإجراء عمليات التطوير بسعر عائد 8%، بقيمة 20 مليون جنيه، وبصدد الانتهاء حاليًا من انتهاء عمليات تطوير الفنادق المملوكة لها، وهي: شتايجنبرجر آشتي ريزورت في الأقصر، ونوفوتيل المطار، مشيرًا إلى أن الطاقة الاستيعابية تتراوح بين 12 إلى 15%.

آليات التطبيق أهم محاور النجاح.. ومخاوف من عدم قدرة الشركات على السداد

ولفت إلى أن التعديلات الجديدة جيدة، ولكن المشكلة تكمن في آلية التطبيق، إلى جانب تخوف بعض الشركات من عمليات الاقتراض من البنوك، خاصة أن الشركات تعاني حاليًا من انخفاض الإيرادات والعوائد التشغيلية لمنشآتها، ومع امتداد هذا التخوف سيصبح هناك عائق كبير أمام الشركات في سداد التزاماتها، حتى بعد عودة الأمور إلى طبيعتها.

وأقر البنك المركزي المصري المصري، تعديلات جديدة على مبادرة تمويل أجور ورواتب العاملين بالقطاع السياحي المضمونة من قبل وزارة المالية، تضمنت تحديد الحد الأقصى للتمويل في ظل المبادرة بمبلغ 30 مليون جنيه للعميل الواحد و40 مليون جنيه للعميل والأطراف المرتبطة به، وذلك بهدف منح تسهيلات ائتمانية للشركات العاملة في القطاع السياحي لتمويل سداد رواتب وأجور العاملين بالإضافة إلى تمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية بضمانة وزارة المالية.

نسب الإشغالات الحالية تعتمد على النشاط المحلي.. والموجة الثانية من كورونا استنزفت الموارد

وأشار، إلى أن الموجة الثانية من فيروس كورونا استنزفت كل موارد الشركات السياحية، خاصة أن معظمهم كان يتوقع بدء عودة الإشغالات بالنسبة المعتاد عليها بعد انتهاء الموجة الأولى، ولكن ما حدث كان بمثابة صدمة قضت على أهداف الشركات.

وقال، إن نسب الإشغالات حاليًا في محافظة الأقصر على سبيل المثال لا تتعدى 20%، وهذه النسب ممثلة في عمليات الاستهلاك المحلي، نتيجة الاعتماد على مبادرة «شتي في مصر» التي أطلقتها وزارتا السياحة والآثار والطيران، وذلك بهدف تشغيل المنشآت الفندقية في خمس محافظات هي: جنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان والإسكندرية، وذلك تشجيعًا للسياحة الداخلية، نتيجة انخفاض أعداد السائحين.

ومنحت وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار تخفيضًا بنسبة 50% على أسعار تذاكر المصريين الكاملة بالمناطق والمتاحف الأثرية المفتوحة للزيارة بمحافظات قنا والأقصر وأسوان، خلال شهري يناير وفبراير 2021.

وتهدف المبادرة إلى تخفيض أسعار تذاكر الطيران الداخلي للمصريين والأجانب المقيمين خلال الفترة من 15 يناير وحتى نهاية فبراير.