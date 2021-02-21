الخسائر المتراكمة لشركة الإثمار القابضة البحرينية تتخطى 110% من رأس المال خلال 2020

دوت الخليج – تكبدت شركة الإثمار القابضة، المُدرجة في بورصتى البحرين ودبي، وتتخذ من البحرين مقرا رئيسيا لها، خسائر بقيمة 21.5 مليون دولار خلال عام 2020، مقابل أرباحا صافية بقيمة 12.2 مليون دولار العام السابق.

وأظهرت النتائج المالية للشركة والملعنة على موقع بورصة البجرين وسوق دبي المالي اليوم الأحد، تراجعا بنسبة 11.4% في الإيرادات، لتصل 465.5 مليون دولار بنهاية عام 2020، مقابل 525.46 مليون دولار العام السابق.

وأفادت الإثمار القابضة بتأثر نتائجها المالية للعام الماضي بتداعيات جائحة كورونا، التى انتشرت عالميا لتلقي بظلالها على قطاعات الاقتصاد العالمي كافة.

وأشارت الإثمار القابضة، إلى انخفاض حقوق الملكية 85% خلال العام الماضي لتصل 14.76 مليون دولار، من 95.55 مليون دولار العام السابق، بسبب التباطؤ الاقتصادي الملحوظ انعكاسا لتداعيات الجائحة.

وأضافت أن الخسائر المتراكمة قد بلغت بنهاة ديسمبر الماضي 833.8 مليون دولار تمثل 110% من رأس المال، كما زادت موجودات الاثمار القابضة 4% على أساس سنوي لتسجل 8.38 مليار دولار بنهاية 2020.

جدير بالذكر أن كل من شركة الإثمار القابضة وبنك البحرين والكويت قد وقعا مذكرة تفاهم لاحتمال استحواذ البنك على عمليات الإثمار القابضة في البحرين، بالإضافة إلى بعض الأصول الخاصة بشركة آي بي كابيتال المملوكة للشركة بالكامل.