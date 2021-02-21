تقلص السيولة وأحجام التداول يتراجع بمؤشرات بورصة الكويت جماعيا

دوت الخليج – واصلت مؤشرات بورصة الكويت، تراجعها الجماعي للجلسة الثانية على التوالي بختام تداولات اليوم الأحد، وسط انخفاض معدلات السيولة وأحجام التداول.

وانخفضا المؤشر العام والسوق الأول للبورصة هامشيا بنسبة 0.01%، كما تراجع المؤشر الرئيسي بنحو 0.03%، و”رئيسي 50″ بنحو 0.18%.

وتقلصت قيمة السيولة المتداولة خلال جلسة اليوم، بنحو 35.6% لتصل 26.97 مليون دينار من 41.8 مليون دينار في جلسة الخميس الماضي، كما تراجعت أحجام التداول 34.6% لتصل 162.5 مليون سهما، من 248.4 مليون سهم الجلسة السابقة.

وهبطت مؤشرات 8 قطاعات بقيادة التكنولوجيا الذي انخفض بنحو 9.5% تلاه النفط والغاز متراجعا بنحو 1.22%، فيما ارتفعت مؤشرات 3 قطاعات أخرى بقيادة التأمين الذي صعد بنحو 0.9%.

وتصدر سهم “الأنظمة” قائمة الخاسرين متراجعا بنحو 9.51%، فيما تصدر سهم “معادن” قائمة الرابحين مرتفعاً بنحو 6.61%.

وكان سهم “زين” الأنشط خلال التداولات بسيولة قيمتها 3 ملايين دينار ليرتفع بنحو 0.16%، تلاه سهم “الكويت الوطني” بسيولة 2.28 مليون دينار مُرتفعاً بنحو 0.36%، فيما تصدر سهم “عقارات الكويت” قائمة أكثر الأسهم نشاطا بعد تداول 15.2 مليون سهما من أسهمه ليرتفع 2.46%، بختام التداولات.