جاز كولكشن لن تقترض لتمويل أجور ورواتب العاملين

فاروق يوسف _ استبعد علاء عاقل، الرئيس التنفيذي شركة جاز كولكشن لإدارة الفنادق والمنتجات السياحية، اتجاه شركته نحو الاقتراض من مبادرة البنك المركزي المصري والخاصة بتمويل أجور ورواتب العاملين.

وقال عاقل في تصريحات لحابي، إن الشركة لديها السيولة المالية الكافية لدفع رواتب العاملين في جميع منشآتها، وتقتصر عمليات الاقتراض الموجودة حاليًا على تمويل المشروعات، موضحًا أن الشركة اقترضت لتمويل إنشاء 4 فنادق في الغردقة وشرم الشيخ بتكلفة تعدت 2 مليار جنيه، ومن المقرر افتتاحها عند عودة الأمور إلى طبيعتها، رافضًا الكشف عن قيمة ما اقترضته الشركة لإنشاء هذه الفنادق.

أغلب شركات القطاع الفندقي تعاني من نقص في الموارد والسيولة لسداد أعبائها

أضاف، أن البنك المركزي المصري يحاول مساندة القطاع السياحي، وحل مشاكله، ولأول مرة تكون وزارة المالية ضامنة للشركات العاملة في القطاع، والجيد هنا أنه لا توجد اشتراطات معينة تحد من توجه الشركات لهذه المبادرة، لافتًا إلى أن الضمانات الموجودة ممثلة في التزام الشركات بدفع ما هو عليها من تأمينات أو يكون الحد الأقصى للرواتب 15 ألف جنيه للموظف.

وأشار عاقل، إلى أن أغلب الشركات السياحية وتحديدًا العاملة في القطاع الفندقي تعاني من نقص في الموارد، إضافة إلى أنها تواجه تحديات ضخمة تتراكم بمرور الوقت، منها على سبيل المثال الرسوم الحكومية سواء المتعلقة بالضرائب، أو الكهرباء، وبالتالي فهي في حاجة إلى دعم إضافي على غرار المبادرة المذكورة، وبالفعل تحاول الحكومة جاهدة في مساندتهم، وهو ما حدث في دفع رواتب العاملين من صندوق الطوارئ.

وأوضح، أن الدعم الذي تحتاجه الشركات في الوقت الراهن هو إعفاؤهم من سداد الرسوم الحكومية وليس تأجيلها، بالإضافة إلى تعديل سعر الفائدة لبعض القروض التي أخذتها الشركات من البنوك.

ننتظر من الحكومة إعفاء المنشآت من سداد بعض الرسوم أو خفضها بنسب معقولة

وأكد على وجود تفاؤل نسبي في الأنشطة الاقتصادية كافة، والكثير منها بدأ في مرحلة التعافي بشكل تدريجي، باستثناء قطاع السياحة الذي قد يستغرق الكثير من الوقت للوصول إلى مرحلة التعافي المطلوبة، مشيرًا إلى أن نسب الإشغالات حاليًا في محافظات البحر الأحمر تصل إلى 13%، وهي نسبة ضئيلة لا تسمح بتوفير السيولة الكافية للشركات لسداد التزاماتها.

وأكد أن الحكومة لعبت دورًا كبيرًا في توفير الدعم اللازم للشركات خلال المرحلة الراهنة، وخفضت وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر الرسوم المفروضة على بعض المناطق مقابل حق انتفاع للسقالات والمراين أمام المنشآت، ولكن القطاع السياحي ما زال ينتظر الكثير منها، نظرًا لكونه القطاع الأكثر حساسية لتداعيات أي أزمة سواء كانت محلية أو عالمية.

وتعتبر شركة جاز كولكشن لإدارة الفنادق والمنتجات السياحية، إحدى الشركات التابعة لمجموعة ترافكو للسياحة، المملوكة لرجال الأعمال حامد الشيتي، وتمتلك وتدير 54 فندقًا في محافظات مصر، منها القاهرة والجيزة والإسكندرية وشرم الشيخ والغردقة ومرسى مطروح والأقصر وأسوان.