مال وأعمال

بورصة البحرين تواصل الارتفاع والمكاسب السوقية تناهز 30 مليون دينار

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

CairoBank

دوت الخليج – واصلت بورصة البحرين سلسلة ارتفاعاتها للجلسة الرابعة على التوالي، ليغلق مؤشرها العام بختام تداولات اليوم الأحد مرتفعا 0.22%.

وصعد مؤشر بورصة البحرين إلى مستوى 1485.86 نقطة رابحا 4.49 نقطة، بدعم ارتفاع قطاعات الخدمات والبنوك التجارية والصناعة على الترتيب.

وتقلصت السيولة المتداولة خلال جلسة اليوم الأحد إلى 790.28 ألف دينار من 1.78 مليون دينار في جلسة الخميس الماضي، كما تراجع حجم التداولات إلى 3.9 مليون سهما من 7.34 ملايين سهم تداولها المستثمرون في الجلسة السابقة.

وارتفع مؤشر قطاع الخدمات 15.79% بختام التداولات مقابل انخفاض قدره 22.55% بالجلسة السابقة، تلاه مؤشر البنوك التجارية مرتفعا بنحو 15.61% مقابل 21.91% خلال جلسة الخميس، وصعد قطاع الصناعة بنحو 1.22%، فيما تراجع قطاع الاستثمار 3.2% واستقر قطاعا التأمين والفنادق والسياحة.

FRA10years

وكان سهم “البحرين للاتصالات السلكية واللاسليكة” أكبر الرابحين خلال الجلسة مرتفعا 1.45%، فيما جاء سهم “الإثمار القابضة” بعد إعلان نتائجها المالية وتجاوز خسائرها المتراكمة 110% من رأس المال على رأس الخاسرين متراجعا بنحو 6.25%.

وكان سهم “GFH” المالية الأنشط خلال تداولات اليوم بعد تداول 2.45 مليون سهما من أسهمه.

وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في بورصة البحرين هامشيا لتصل إلى 9.252 مليار دينار من 9.22 مليارا بإغلاق تداولات الخميس، لتسجل مكاسب سوقية بنحو 30 مليون دينار.

Bank Misr

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بورصة البحرين تواصل الارتفاع والمكاسب السوقية تناهز 30 مليون دينار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

قد تقرأ أيضا