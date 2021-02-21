بورصة البحرين تواصل الارتفاع والمكاسب السوقية تناهز 30 مليون دينار

دوت الخليج – واصلت بورصة البحرين سلسلة ارتفاعاتها للجلسة الرابعة على التوالي، ليغلق مؤشرها العام بختام تداولات اليوم الأحد مرتفعا 0.22%.

وصعد مؤشر بورصة البحرين إلى مستوى 1485.86 نقطة رابحا 4.49 نقطة، بدعم ارتفاع قطاعات الخدمات والبنوك التجارية والصناعة على الترتيب.

وتقلصت السيولة المتداولة خلال جلسة اليوم الأحد إلى 790.28 ألف دينار من 1.78 مليون دينار في جلسة الخميس الماضي، كما تراجع حجم التداولات إلى 3.9 مليون سهما من 7.34 ملايين سهم تداولها المستثمرون في الجلسة السابقة.

وارتفع مؤشر قطاع الخدمات 15.79% بختام التداولات مقابل انخفاض قدره 22.55% بالجلسة السابقة، تلاه مؤشر البنوك التجارية مرتفعا بنحو 15.61% مقابل 21.91% خلال جلسة الخميس، وصعد قطاع الصناعة بنحو 1.22%، فيما تراجع قطاع الاستثمار 3.2% واستقر قطاعا التأمين والفنادق والسياحة.

وكان سهم “البحرين للاتصالات السلكية واللاسليكة” أكبر الرابحين خلال الجلسة مرتفعا 1.45%، فيما جاء سهم “الإثمار القابضة” بعد إعلان نتائجها المالية وتجاوز خسائرها المتراكمة 110% من رأس المال على رأس الخاسرين متراجعا بنحو 6.25%.

وكان سهم “GFH” المالية الأنشط خلال تداولات اليوم بعد تداول 2.45 مليون سهما من أسهمه.

وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في بورصة البحرين هامشيا لتصل إلى 9.252 مليار دينار من 9.22 مليارا بإغلاق تداولات الخميس، لتسجل مكاسب سوقية بنحو 30 مليون دينار.