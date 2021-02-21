أداء متباين لمؤشرات أسواق المال الإماراتية.. وأسهم أبوظبي تفقد 2.7 مليار درهم من قيمتها

دوت الخليج – أنهت أسواق المال الإمارتية تداولات اليوم الأحد، على تباين بمؤشراتها بعد صعود مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنحو 0.24% رغم تسجيله خسائر سوقية بنحو 2.7 مليار درهم، فيما تراجع مؤشر سوق دبي المالي للجلسة الرابعة على التوالي منخفضا 0.32% بضغط من قطاعات الاستثمار والعقارات.

وواصل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفاعه للجلسة الثانية على التوالي صاعدا بنحو 0.24% ليستقر عند مستوى 5656.64 نقطة بختام التداولات.

وفقدت الأسهم المدرجة في سوق أبوظبي نحو 2.76 مليار درهم من قيمتها السوقية التي وصلت نحو 805.589 مليار درهم بختام التداولات اليوم الأحد، مقابل 808.35 مليار درهم بختام تداولات الجلسة السابقة.

وتراجعت قيمة السيولة المتداولة خلال جلسة اليوم إلى 814.16 مليون درهم من 907.2 مليونا في جلسة الخميس، كما تقلص حجم التداول إلى 143.2 مليون سهما من 160.86 مليون سهما تداولها المستثمرون في الجلسة السابقة.

وواصل سهم الدار العقارية الذي هبط بنحو 0.28% صدارة الأسهم الأكثر تداولا للجلسة السابعة على التوالي، بعد تداول 56.2 مليون سهما من أسهمه بقيمة إجمالية بلغت 202.05 مليون درهم.

كما واصل سهم مجموعة أغذية تصدر قائمة الأسهم الـ13 الرابحين مرتفعا بنحو 2.24% بتداولات تخطت 51.09 مليون درهم، فيما تصدر سهم “رأس الخيمة العقارية” 16 سهما سجلوا خسائر خلال تداولات اليوم متراجعا بنحو 4.97%.

وفي المقابل واصل مؤشر سوق دبي المالي، تراجعه للجلسة الرابعة على التوالي بختام تداولات اليوم الأحد منخفضا 0.32% ليستقر عند أدنى مستوى له منذ جلسة الرابع من يناير الماضي عند 2568.03 نقطة، بضغط من تراجع 21 سهما.

وتقلصت السيولة المتداولة في سوق دبي المالي إلى 117.22 مليون درهم من 179.05 مليونا الجلسة السابقة، بعد التداول على نحو 95.8 مليون سهما مقابل 116.02 مليون سهما تداولها المستثمرون يوم الخميس الماضي.

وتراجع 21 قطاعا خلال التداولات تصدرها الاستثمار والخدمات المالية منخفضا بنحو 0.98% تلاه قطاع العقارات متراجعا بنحو 0.95%، ثم قطاع السلع هابطا بنحو 0.78%.

وفي المقابل ارتفعت 8 قطاعات بقيادة الخدمات والبنوك بعد صعودهما بنسبة 1.03% و0.16% على التوالي.

وكان سهم “إعمار العقارية” الذي هبط بنحو 0.81% بختام التعاملات الأكثر تداولا خلال الجلسة من حيث السيولة التي بلغت 21.2 مليون درهم على 5.78 مليون سهما، كما كان سهم “الاتحاد العقارية UPP” الذي تراجع أيضا بنحو 0.36% الأنشط من حيث حجم التداولات للجلسة الثالثة على التوالي بعد تداول 11.9 مليون سهما من أسهمه بقيمة 3.2 مليون درهم.

وجاء سهم “المدينة” متصدرا قائمة الرابحين بعد صعوده بنحو 7.65%، فيما تصدر سهم “الإثمار القابضة” قائمة الخاسرين بعد تراجعه بنحو 4.89% على خلفية الإعلان عن تجاوز الخسائر المتراكمة بنهاية العام الماضي 110% من رأس المال.