ارتفاع هامشي لمؤشر سوق مسقط المالي بختام التداولات

دوت الخليج – أغلق مؤشر سوق مسقط المالي، تداولات اليوم الأحد على ارتفاع هامشي لمؤشره الرئيسي “مسقط 30” بنحو 0.01% ليستقر عند مستوى 3565.96 نقطة بالختام.

وتداول المستثمرون نحو 7.5 مليون سهما بسيولة بلغت 1.27 مليون ريال عماني عبر 320 صفقات تمت على 25 سهما من الأسهم المدرجة.

وارتفعت 6 أسهم بقيادة “الشرقية لتحلية المياه” الذي صعد 3.7% خلال التداولات اليومية، فيما تراجعت 8 أسهم تصدرهم “صناعة الكابلات العمانية” منخفضا بنحو 4.19%، واستقر 11 سهما عند مستويات جلسة الخميس الماضي.

وكان سهم بنك مسقط الأنشط خلال تداولات اليوم بسيولة 602.37 ألف ريال على 1.5 مليون سهما من أسهمه.

وارتفع مؤشر القطاع المالي 0.06% ليستقر عند مستوى 5335.35 نقطة بعد تداول 3.4 مليون سهما بسيولة بلغت 788.9 ألف ريال، ليرتفع سهمان وتتراجع 3 أخرى وسط استقرار 8 أسهم بختام التداولات.

أما مؤشر القطاع الصناعي فقد تراجع 0.28% بختام التداولات مستقرا عند 4621.63 نقطة، بعد التداول على 1.7 مليون سهما بسيولة بلغت 485.04 ألف ريال عبر 81 صفقة.

وبوتيرة أهدأ تراجع أيضا مؤشر قطاع الخدمات 0.11% إلى مستوى 1556.59 نقطة، بعد تداول 2.97 مليون سهما بسيولة قيمتها 258.8 ألف ريال.

وسجلت القيمة السوقية لعدد 165 سهما مدرجا على مؤشرات سوق مسقط المالي نحو 10.787 مليار ريال بختام تداولات اليوم الأحد.