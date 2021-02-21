المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي تحقق أرباح صافية بقيمة 67.3 مليون جنيه في 2020

فاروق يوسف _ حققت الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، صافي ربح بقيمة 67.300 مليون جنيه وذلك خلال عام 2020.

واوضحت الشركة في بيان أرسلته إلى البورصة، أنها سجلت إيرادات بقيمة 450.66 مليون جنيه للعام الماضي.

وقالت المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، أن هذه المؤشرات هي أول إصدار لقوائم مالية مجمعة، وبالتالي لا تتضمن أي بيانات لفترات مقارنة.

وبحسب المؤشرات المالية المستقلة للشركة، فقد حققت تراجع في صافي الربح خلال العام الماضي بنسبة 1.72%، لتسجل 103.327 مليون جنيه، مقابل 105.513 مليون جنيه في عام 2019.

وسجلت ارتفاع في الإيرادات بنسبة 8.61% لتسجل نحو 468.074 مليون جنيه في عام 2020، مقابل 430.981 في العام السابق عليه.