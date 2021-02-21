سوق الأسهم السعودية تستأنف الصعود بعد جلستين من التراجع

دوت الخليج – استأنف مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي “تاسي” سلسلة ارتفاعاته بختام تداولات اليوم الأحد صاعدا بنحو 0.68% إلى مستوى 9085.97 نقطة، بعد جلستين من التراجع عقب سلسلة ارتفاعات استمرت 8 جلسات متتالية آخرها الثلاثاء الماضي.

وتقلصت السيولة المتداولة في سوق الأسهم السعودية “تداول” إلى 11.42 مليار ريال خلال جلسة اليوم الأحد، من 11.88 مليارا الجلسة السابقة، بعد تقلص حجم التداولات إلى 313.22 مليون سهما مقابل تداول 382.32 مليون سهم بجلسة الخميس الماضي.

وفقدت الأسهم المدرجة بالمؤشر الرئيسي “تاسي” وعددها 203 أسهم نحو 16.4 مليار ريال من قيمتها السوقية بختام التداولات لتسجل نحو 9.148 تريليون ريال، متراجعة من نحو 9.165 تريليون ريالا بإغلاق الجلسة السابقة.

وأغلق 17 قطاعا في سوق الأسهم السعودية “تداول” على ارتفاع بقيادة التطبيقات وخدمات التقنية الذي صعد بنحو 3.66% تلاه قطاعا الأدوية والنقل مرتفعان بنحو 3.36% و2.49% على التوالي، فيما أنهت 4 قطاعات تداولات اليوم على تراجع بقيادة الرعاية الصحية الذي هبط بنحو 0.45%، تلاه قطاع الاستثمار والتمويل منخفضا بنحو 0.36%.

وسجل 116 سهم مكاسب سوقية بختام تداولات اليوم الأحد، بقيادة “الفخارية” مرتفعا بنحو 10%، تلاه سهم “سابتكو” مرتفعا 10% أيضا، فيما تراجع 68 سهماً آخرين على رأسهم “المتحدة للتأمين” و”تشب” بعد هبوطهما بنحو 4.15% و1.73% على التوالي.

وكان سهم “لازوردي” الذي ارتفع سعره إلى 22.22 ريال الأكثر نشاطا بحجم تداولات بلغ 20.37 مليون سهما، فيما كان “المصافي” الأنشط خلال الجلسة بقيمة تداولات 934.21 مليون ريال

وفي المقابل، أغلق مؤشر سوق الأسهم الموازية “نمو ” على تراجع بنحو 1.31% فاقدا 359.75 نقطه ليستقر عند مستوى 27096.25 نقطة، بعد تداولات بقيمة 101.22 مليون ريال على 966.8 ألف سهم.