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وزير الصحة البريطاني: بدأنا في الحد من انتشار سلالات كورونا المتحورة

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– قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك إن التدابير الحدودية الأكثر صرامة وإجراءات تعزيز تتبع المخالطين نجحت على ما يبدو في الحد من انتشار سلالتي فيروس كورونا المكتشفتين في البرازيل وجنوب أفريقيا.

وأضاف أن خارطة طريق لتخفيف العزل العام الثالث في إنجلترا، والمقرر نشرها يوم الاثنين، يجب أن تتيح الوقت لتحليل البيانات لأن الحكومة لا تزال تشعر بالقلق من أن تقوض السلالات طرح اللقاحات.

غير أنه قال لشبكة سكاي نيوز إن الإشارات الأولية مشجعة.

وقال “هناك دليل على أن الإجراءات التي نتخذها، سواء تعزيز تعقب المخالطين أو الإجراءات الأكثر صرامة على الحدود، ناجحة”.

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ومن المقرر أن يعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون خارطة الطريق يوم الاثنين.

وردا على سؤال عن الخطوات التالية، قال هانكوك “من المهم للغاية أن نرى تأثير الخطوات التي نتخذها… نريد أن نضع خارطة طريق تقدم للناس إرشادات فيما يتعلق بالطريقة التي نعتقد أننا سنستطيع من خلالها إنجاز هذا. وسنكون مترقبين للبيانات”.

وأضاف “شهدنا سلالات كورونا جديدة أخرى، ولحسن الحظ هناك عدد قليل جدا جدا جدا من الإصابات بها في هذا البلد الآن لكن علينا توفير الحماية منها”.

وأشار إلى أن البيانات الأولية تظهر أن معدل انتشار العدوى انخفض وأن عدد المصابين الذين يدخلون المستشفيات آخذ في التراجع بشدة مقارنة بنظيره في الموجة الأولى من جائحة  كورونا.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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