وزيرة الصحة: بدء تسجيل المواطنين للحصول على لقاح كورونا الأسبوع المقبل

دوت الخليج – أعلنت وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة هالة زايد، تلقي الأطقم الطبية بمستشفيات الوزارة والهيئات التابعة لها ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة والمستشفيات الجامعية، الجرعة الأولى للقاح المضاد لفيروس كورونا وأنه جارٍ تلقي الجرعة الثانية خلال الفترة الحالية، مؤكدة عدم رصد أي أعراض جانبية خطيرة على الذين تلقوا اللقاح.

ونوهت زايد، في مؤثمر صحفي اليوم الأحد، إلى تعاقد مصر على 100 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا المستجد.

8.6 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا في الطريق

وأوضحت أن مصر بصدد استلام 8.6 مليون جرعة من لقاحات “أسترازينيكا” وذلك من ضمن 40 مليون جرعة يتم الحصول عليها من خلال التحالف الدولي للأمصال واللقاحات بجنيف (GAVI)، وسيتم استقبال باقي الجرعات على مدار العام الحالي، كما سيتم استقبال دفعة من لقاح “سينوفارم” خلال ساعات.

ولفتت زايد إلى أن مصر أول دولة في إفريقيا تحصل على اللقاحات وتبدأ بتطعيم الأطقم الطبية.

كما أشارت إلى أن جميع اللقاحات التي يتم الحصول عليها يتم منحها موافقة استخدام طواريء من خلال هيئة الدواء المصرية والمعامل التابعة لها والتأكد من فاعلية اللقاحات ومأمونيتها.

وذكرت وزيرة الصحة والسكان، أنه سيتم فتح التسجيل على الموقع الإلكتروني للمواطنين الأسبوع المقبل لبدء تلقي الفئات المستحقة لقاحات فيروس كورونا المستجد من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، ومرضى الأورام.

أماكن مخصصة

وأشارت إلى تم توفير أماكن مخصصة لتلقي اللقاحات للمواطنين بالـ 27 محافظة على مستوى الجمهورية.

وخلال المؤتمر الصحفي، أعلنت الدكتورة هالة زايد عن تكليف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، مستشارًا لوزير الصحة للتميز الإكلينيكي، للاستفادة من خبراته في تحقيق التميز الإكلينيكي لجميع التخصصات الطبية التي تقدم للمرضى بمستشفيات الوزارة والهيئات التابعة لها.

ولفتت إلى أنه سيشرف على وضع برتوكولات العلاج الخاصة باللجان العلمية لقرارات نفقة الدولة وقوائم الانتظار، ووضع بروتوكولات علمية موحدة بمختلف التخصصات الطبية وتدريب الأطقم الطبية عليها.

ووجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الشكر لرئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وأعضاء اللجنة لما يبذوله من جهد خلال مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأشارت إلى أن اللجنة تنقعد بشكل دائم لمتابعة مستجدات فيروس كورونا المستجد ووضع بروتوكولات التشخيص والعلاج للمرضى وتحديثها بشكل مستمر وفق أسس بحثية وعلمية وتطبيقها بكفاءة عالية، بالإضافة إلى تدريب جميع الأطقم الطبية عليها، كما وجهت الشكر لجميع أساتذة الطب واستشاريي وزارة الصحة والجامعات المصرية لما بذوله من عطاء طبي وعلمي خلال مواجهة الجائحة.

ولفتت الوزيرة إلى جهود اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد في وضع أولويات اللقاحات التي تحصل عليها مصر لاختيار الأفضل، والفئات المستحقة لتلقي اللقاح وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

ومن جانبه توجه الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة لعلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، بالشكر للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، على ثقتها وتقديم الدعم الدائم للجنة خلال مواجهة الجائحة.

واستعرض الدكتور حسام حسني خلال المؤتمر مراحل وضع بروتوكولات التشخيص والعلاج لمرضى فيروس كورونا المستجد منذ بداية الجائحة حتى الوصول إلى نسخته الحالية، وتحديث البروتوكول وفقًا لتطورات الوضع الوبائي والأبحاث والدراسات العلمية التي يتم إجراؤها وذلك من خلال الاعتماد على الأدوية الأكثر فاعلية في علاج المصابين.

ولفت الدكتور حسام حسني إلى أنه تم نشر نتائج الدراسات والأبحاث العلمية الخاصة بنتائج بروتوكولات التشخيص والعلاج في كبرى المجلات العلمية الدولية.

وأوضح أن وزارة الصحة والسكان قادت مصر خلال جائحة فيروس كورونا على مستوى بروتوكولات العلاج والأبحاث العلمية، كما تم تدريب الأطباء بوزارة الصحة والجامعات المصرية على طرق تطبيق البروتوكولات.

وضع غير مسبوق

وأشار إلى أن مصر شهدت وضع غير مسبوق في الدول العربية من خلال تشكيل اللجنة العلمية ووضع بروتوكولات موحدة وبتوقيتات زمنية محددة لعلاج فيروس كورونا المستجد وتطبيقها بجميع مستشفيات مصر.