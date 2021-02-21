رئيس الوزراء: توفير 60 مليار جنيه لتمويل تنفيذ وحدات مبادرة سكن كل المصريين

دوت الخليج – عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعا، اليوم، لمتابعة الموقف التنفيذى لمبادرة رئيس الجمهورية “سكن كل المصريين”.

حضر الاجتماع: الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومي عبد الحميد، المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ورنا بدوي، وكيل محافظ البنك المركزي المصري للتعليمات الرقابية، وعلي السيسي، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.

وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء ضرورة التنسيق بين وزارة الإسكان والبنك المركزي، فيما يتعلق بتوفير التمويل المطلوب لتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي “سكن كل المصريين”، والتى يتم من خلالها تنفيذ وحدات سكنية لشريحتي محدودي ومتوسطى الدخل.

وأشار مدبولي، في هذا الصدد، إلى الاتفاق الذي تم مع محافظ البنك المركزي المصري بشأن توفير 60 مليار جنيه لتمويل تنفيذ الوحدات السكنية الخاصة بتلك المبادرة، وذلك بعد اتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن، وموافقة مجلس إدارة البنك.

كما أكد رئيس الوزراء أهمية استمرار التنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية التي لديها أراض في المحافظات، والمدن القديمة؛ لبناء وحدات سكنية عليها ضمن المبادرة، وذلك بنظام الشراكة، وتوفيرها للراغبين في حجزها، مع سرعة تقديم دراسة بهذا الشأن من جانب صندوق الإسكان الاجتماعي.

وخلال الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير وحدات سكنية لجميع الحاجزين في المرحلة الأولي للمشروع، والتي تم طرحها منذ عدة أسابيع، ممن ينطبق عليهم الشروط.

وأوضح أنه يمكن بعد انتهاء الفرز، وتحديد المستحقين، تخيير من لم ينطبق عليهم الشروط بتوفير وحدات سكنية لهم، ولكن بأسعار وشروط أخرى غير شروط الوحدات المدعومة بهذا المشروع.

من جانبه، أشار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتعمات العمرانية، إلى أن الوزارة طرحت عددا من الوحدات السكنية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية “سكن كل المصريين” لمحدودي الدخل في عدد من المدن، منها: العبور الجديدة، والسادات، والمنيا الجديدة، وملوي الجديدة، و15 مايو، وحدائق أكتوبر، وقنا الجديدة، وسوهاج الجديدة، والعاشر من رمضان، و6 أكتوبر الجديدة، وحدائق العاصمة، وأسوان الجديدة.

وأضاف وزير الإسكان أنه تم طرح عدد آخر من الوحدات السكنية فى إطار تلك المبادرة لمتوسطي الدخل، في عدد من المدن، منها: 6 أكتوبر، وحدائق أكتوبر، والعاشر من رمضان، العلمين الجديدة، ورشيد الجديدة، وناصر، وأسوان الجديدة، وحدائق العاصمة، والمنيا الجديدة، وبنى سويف الجديدة، و15 مايو.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، استمرار التنسيق مع وزارة قطاع الأعمال العام، للاستفادة من عدد من قطع الأراضي التابعة للوزارة، وذلك ضمن مبادرة “سكن كل المصريين”، على أن تضطلع وزارة الإسكان بتنفيذ تلك الوحدات السكنية، بنظام الشراكة.