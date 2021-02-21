ميناء دمياط يستقبل أول سفينة لتصدير الغاز المسال بعد توقف 8 سنوات

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دوت الخليج – أعلن ميناء دمياط استعادة حركة تردد ناقلات الغاز المسال بعد توقف 8 سنوات؛ وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالعمل علي تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتداول الغاز والطاقة بمنطقة شرق المتوسط.
واستقبل ميناء دمياط، اليوم، ناقلة الغاز المسال (GOLAR GLACIER) القادمة من سنغافورة، والتي ترفع علم جزر المارشال، ويبلغ طولها 276 مترا وبعرض 45 مترا وغاطس يبلغ 14 مترا.
وبحسب بيان صحفي، ستشحن الناقلة 60 ألف طن LNG بما يعادل 158 ألف متر مكعب متجهة إلى بنجلاديش.
ووجه وزير النقل باضطلاع هيئة ميناء دمياط بالمتابعة الميدانية لعملية دخول السفينة وتراكيها على الرصيف الخاص بشركة سيجاس.
ووجه أيضًا برفع حالة الاستعداد وتطبيق إجراءات التأمين والسلامة المتبعة كافة في أثناء التعامل مع مثل هذه النوعية من السفن، حتى تراكيها ورباطها برصيف المحطة باستخدام القاطرات المملوكة للهيئة ثم متابعة مغادرتها بأمان.
جدير بالذكر أن محطة إسالة وتصدير الغاز بميناء دمياط تعد إحدى كبرى محطات إسالة الغاز في الشرق الأوسط، وجاء استئناف العمل بالمحطة بعد توقف دام حوالي 8 سنوات.
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