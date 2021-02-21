دوت الخليج – أعلن المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، فتح حساب يحمل رقم (4001048009)، باسم صندوق “تحيا مصر” – تطوير 1500 قرية؛ لتلقي التبرعات كافة الموجهة للمشروع القومي لتطوير القرى المصرية؛ وذلك “استجابة لرغبة عدد من رجال الأعمال والمستثمرين ومطالبتهم بفتح باب التبرع”. يأتي ذلك في إطار الحرص على أهمية كل قوى المجتمع في مبادرة “حياة كريمة “، التي تستهدف تغيير وجه مصر، وتحقيق مستوى معيشي أفضل لأهالينا في القرى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فتح حساب لجمع مساهمات رجال الأعمال والمستثمرين في مشروع تطوير القرى المصرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.