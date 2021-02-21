مال وأعمال

فتح حساب لجمع مساهمات رجال الأعمال والمستثمرين في مشروع تطوير القرى المصرية

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دوت الخليج – أعلن المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، فتح حساب يحمل رقم (4001048009)، باسم صندوق “تحيا مصر” – تطوير 1500 قرية؛ لتلقي التبرعات كافة الموجهة للمشروع القومي لتطوير القرى المصرية؛ وذلك “استجابة لرغبة عدد من رجال الأعمال والمستثمرين ومطالبتهم بفتح باب التبرع”.

يأتي ذلك في إطار الحرص على أهمية كل قوى المجتمع في مبادرة “حياة كريمة “، التي تستهدف تغيير وجه مصر، وتحقيق مستوى معيشي أفضل لأهالينا في القرى.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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