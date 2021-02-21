O West تكرم الفائزين ببطولة الجمهورية للراليات 2021

دوت الخليج – احتفلت O West، المشروع السكني الأول لشركة أوراسكوم للتنمية مصر بمدينة السادس من أكتوبر، باختتام فعاليات بطولة الجمهورية للراليات 2021 التي أقيمت تحت رعاية وزارتي الداخلية والسياحة والأثار، ونظمتها شركة بوصلة نادي السيارات والرحلات المصري بالمدينة.

وكرمت O West الفائزين في البطولة وسط أجواء احتفالية بعد 14 فريقا من سيارات الرالي المجهزة خصيصا للسباقات وسيارات الدفع الرباعي والطرق الوعرة، حيث فاز فريق “هاشم رالي” بالمركزين الأول والثالث، بينما جاء فريق “ألفا ريسينج” بالمركز الثاني ضمن منافسات البطولة.

وشهدت بطولة رالي O West، الذي شارك فيها 50 متسابقا، عدة فقرات ترفيهية لاستعراض السيارات المشاركة في الرالي بالإضافة لبعض الحركات الخطرة والمثيرة التي قام بها عدد من المشاركين من أجل إضفاء المزيد من البهجة والمتعة للمتابعين.

ومن جانبه، أكد المهندس عمر الحمامصي، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية القابضة، أن استضافة بطولة مصر للراليات 2021 هذا العام بمدينة O West يأتي تأكيدا لاستراتيجية الشركة حول العالم، والتي تقوم على بناء مدن سكنية متكاملة مثل O West.

وأضاف: “لقد كان المتسابقون على درجة كبيرة من المهارة والقدرات الفائقة التي زادت من متعة وإثارة السباق مما نال إعجاب واستحسان جميع المشاركين سواء على مستوى الفرق المشاركة أو المتابعين”.

كما أشاد أحمد السرجاني، رئيس شركة بوصلة، بجهود شركة أوراسكوم للتنمية في استضافة هذا الحدث الرياضي الكبير، وأثنى على الجهود التي بذلتها الجهات المشاركة في التنظيم وعلى رأسها وزارتي الداخلية والسياحة، ونادي السيارات والرحلات المصري.

وأضاف أنها ساهمت في خروج السباق بهذه الدرجة من التنظيم والإثارة، ومتوافقا تماما مع النقاط الإرشادية للاتحاد الدولي للسيارات FIA من حيث السلامة والأمان والاشتراطات.