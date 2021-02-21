وزيرا السياحة والطيران يبحثان شكاوى ومقترحات المستثمرين بمدينة مرسى علم

دوت الخليج – عقد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار وزير الطيران المدني، اجتماعا موسعا مع المستثمرين السياحيين بمدينة مرسي علم؛ للاستماع إلى مشاكلهم وآرائهم ومقترحاتهم لدعم القطاع السياحي ودفع الحركة السياحية بالمدينة.

وخلال الاجتماع، الذي استمر قرابة الأربع ساعات، استمع الوزيران لجميع المشاكل والتحديات التي يواجها القطاع السياحى بمدينة مرسي علم فضلاً عن مطالب ومقترحات المستثمرين، والتي منها تواجد فريق طبي دائم بالمدينة لإجراء فحوصات الـ PCR للسائحين عند المغادرة.

وأكد الدكتور خالد العناني أن الدولة لا تدخر جهدا للوقوف بجانب القطاع ودعمها له، كما استعرض الوزير جميع القرارات والإجراءات والإعفاءات والتحفيزات التي منحتها الدولة لدعم القطاع خلال أزمة جائحة فيروس كورونا.

وأشار إلى أنه سيتم التنسيق مع وزارة الصحة والسكان من أجل تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات اللازمة.

وأوضح أن وزارة الصحة لم تدخر جهدا بالتعاون مع مختلف وزارات الدولة بتوفير الأطقم الطبية في المنافذ السياحية والمطارات المصرية، بناءً على توجيهات الحكومة المصرية.

ونوه إلى أن بعض الدول تلزم السائحين عند العودة لبلادهم بفحوصات طبية معينة ومنها تحليل pcr وذلك عند المغادرة، مضيفًا أنه تم توفير مقر الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي التابع للوزارة في مدينة الغردقة بصفة مؤقتة، لعمل الفحوصات، للحد من التكدس بالمطارات وذلك فى ضوء تطبيق الإجراءات الاحترازية .

ومن جانبه، أكد الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، أن وزارة الطيران تحرص دائما على تعزيز التعاون الفعال بين القطاعين العام والخاص من أجل تحفيز الحركة الجوية وتقديم منتجات وبرامج سياحية جاذبة وجديدة.

وتابع: بالإضافة إلى سعيها الدائم نحو إيجاد حلول مبتكرة وحديثة تتماشى مع رؤية الدولة المصرية نحو تحقيق طفرة تنموية من خلال استقطاب المزيد من الأنماط السياحية وبما يثمن المكانة المتميزة التى تحظى بها مصر كمقصد سياحى هام بين دول العالم.

وأشار منار إلى تخفيض أسعار تذاكر الطيران إلى مدينة مرسي علم لتصل إلى 2000 جنيه كسعر موحد للذهاب والعودة شامل الضرائب، وذلك في إطار مبادرة (شتي في مصر) لتنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى المدينة.

كما نوه إلى أنه سيتم دراسة جميع المقترحات والمتطلبات التي ناقشها الاجتماع ومنها دراسة إمكانية استمرار تخفيض أسعار تذاكر الطيران بعد انتهاء المبادرة في 28 فبراير الجاري، وأيضًا إمكانية الاستمرار في تقديم عدة تسهيلات وحوافز هادفة من خلال حزم ترويجية وتسويقية جديدة تسهم في توفير بيئة استثمارية جاذبة بما يعزز نمو اقتصاديات الدولة المصرية.