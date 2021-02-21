العراق يجمد اتفاق الدفع المسبق للنفط مع تحسن أسعار الخام

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سي إن بي سي – قال وزير النفط العراقي اليوم الأحد إن بلاده قررت تجميد اتفاق الدفع المسبق للنفط الخام الذي كان يستهدف تعزيز إيراداتها بسبب تحسن أسعار الخام واستقرار سوقه.
وقال إحسان عبد الجبار: “مع بداية السنة الحالية والاستقرار الاقتصادي الناتج عن استقرار أسعار النفط قررنا تجميد هذه المحاولة وتجميد هذا الخيار ولم نفعله لحد اليوم”.
وجرى تداول خام برنت فوق 60 دولارا للبرميل في الآونة الأخيرة.
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