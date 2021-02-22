مال وأعمال

لبنان يسجل 43 وفاة و1685 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

CairoBank

روسيا اليوم – أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل 43 وفاة و1685 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة، في تقريرها اليومي، أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 4340، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 355956.

وبحث وزير الصحة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، حمد حسن، في 17 فبراير الحالي مع السفير الروسي لدى لبنان ألكسندر روداكوف، سبل تزويد بيروت بلقاح “سبوتنيك V” الروسي المضاد لكورونا بشكل عاجل.

وأوضح حسن أن لبنان يعمل بأقصى سرعة ممكنة من أجل استيراد اللقاح، مضيفا: “سنعمل في غضون أسبوع أو أسبوعين لإبرام اتفاقية ليتسنى حينها استقدام اللقاح وذلك بعد تقدير كمية اللقاحات التي سيتم الاتفاق عليها وتواريخ الحصول عليها”.

 

FRA10years

Bank Misr

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لبنان يسجل 43 وفاة و1685 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

قد تقرأ أيضا