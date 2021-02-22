إصابة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بفيروس كورونا

دوت الخليج – أعلن المركز الإعلامي لوزارة التجارة والصناعة عن إصابة الوزيرة نيفين جامع بفيروس كورونا المستجد.

وذكر المركز، في بيان قبل قليل، أن الوزيرة تمارس مهام عملها من المنزل.

وأشار البيان إلى أن وزيرة التجارة والصناعة فى مرحلة الاستشفاء حاليا، ومن المتوقع أن تعاود عملها بالوزارة خلال الأيام القليلة المقبلة.