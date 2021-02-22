فرنسا تسجل 160 وفاة وأكثر من 22 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

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سي إن بي سي – أعلنت وزارة الصحة الفرنسية تسجيل 22 ألفا و46 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الأحد، ارتفاعا من 16 ألفا و546 الأحد الماضي عندما تراجعت أعداد الإصابات لفترة وجيزة.
وزاد متوسط عدد الحالات الجديدة على مدى سبعة أيام فوق حاجز 20 ألفا مجددا بعد تزايد الحالات على أساس أسبوعي لليوم الرابع على التوالي.
كما أعلنت الوزارة تسجيل 160 وفاة جديدة، اليوم الأحد، انخفاضا من 183 أمس ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 84 ألفا و306.
وبلغ إجمالي الإصابات حتى الآن 3.6 مليون حالة.
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