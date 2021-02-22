المتحدة للإسكان تحقق 105.8 مليون جنيه أرباح مجمعة خلال 2020

رنا ممدوح _ سجلت شركة المتحدة للإسكان والتعمير، تراجعاً في صافي الأرباح المجمعة بنسبة 22.5%، لتصل إلى 105.815 مليون جنيه خلال عام 2020، مقابل 136.480 مليون جنيه بعام 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

بينما صعدت المبيعات وفقاً للقوائم المالية المرسلة للبورصة اليوم، إلى 185.959 مليون جنيه، وذلك من بداية يناير وحتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 147.771 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وارتفع مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 126.862 مليون جنيه، مقابل 114.471 مليون جنيه بالفترة المماثلة بعام 2019.

وسجلت تكلفة المبيعات والحصول على الإيرادات مبلغ 59.097 مليون جنيه، خلال عام 2020، مقابل 33.299 مليون جنيه بعام 2019.

وصعدت أرباح التشغيل خلال نفس الفترة إلى 100.568 مليون جنيه، مقابل 99.114 مليون جنيه بعام 2019.

وبلغ نصيب السهم في أرباح العام 0.33 جنيه، مقابل 0.41 جنيه بعام 2019.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، فتراجعت صافي أرباح الشركة إلى 93.594 مليون جنيه، خلال عام 2020، مقابل 117.706 مليون جنيه بعام 2019.